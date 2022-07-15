Президент указал на высокий уровень молодежной безработицы в ряде регионов

Новости МТРК

17:46 15 Июля 2022

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На высокий уровень молодежной безработицы в ряде регионов указал Президент во время расширенного заседания правительства. Проблема занятости молодежи не решена до конца, заявил глава государства. Ежегодно на рынок труда выходит около 300 тыс. молодых людей. В стране создаются условия для саморазвития подрастающего поколения. Несмотря на конкретные меры, проблема занятости молодежи остается не до конца решенной, отметил Касым-Жомарт Токаев. Он подчеркнул, что в некоторых регионах уровень молодежной безработицы значительно выше, по сравнению со средним показателем по стране. В антирейтинг попала Северо-Казахстанская область. Правительство и акимы областей, по мнению президента, должны уделить вопросу молодежной безработицы особое внимание. По окончании года будут подведены соответствующие итоги.


Дарья Пышмынцева

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