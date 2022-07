Предельные цены на бензин утвердили в Казахстане

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В Костанайской и Северо-Казахстанской областях предельные цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составят 187 тенге за литр, в других областях Казахстана цены сохранятся на прежнем уровне — 182 тенге за литр.