Подозревают односельчанина: что известно в деле об убитой североказахстанке?

Новости МТРК

18:48 14 Июля 2022
В Северо-Казахстанской области из-за огнестрельного ранения скончалась 49-летняя жительница Жамбылского района. По подозрению задержан 65-летний односельчанин — житель станции Бауманская. По предварительным данным, женщина получила ранение, когда собирала в поле ягоды.

Со слов подозреваемого, из винтовки он стрелял в грачей, а когда обнаружил раненную женщину, сразу сообщил участковому в ближайшем селе. Обстоятельства будут проверены в ходе расследования. Дело находится на контроле прокуратуры области.


Айгерим Хамзина

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