Более 500 литров суррогатного алкоголя изъято в Петропавловске

Новости МТРК

18:41 14 Июля 2022

 

Более 500 литров суррогатного алкоголя изъяли полицейские Петропавловска в рамках акции «Быт. Надзор. Алкоголь». С 5 по 12 июля в ходе рейдов у семи жителей областного центра обнаружили 100 пятилитровых бутылок со спиртосодержащей жидкостью. Суррогат направлен на экспертизу.
У одного горожанина в складском помещении обнаружили 24 пятилитровых пластиковых бутылки. О том, что он располагает «паленым» алкоголем, полицейские узнали из социальных сетей. Бдительные горожане выложили фото, подтверждающее данный факт. Участковый инспектор полиции собрал административный материал, и по результатам экспертизы будет определена мера ответственности. Ранее 55-летний петропавловец уже привлекался за аналогичное правонарушение. У другого горожанина изъяли почти вдвое больше суррогатного алкоголя — 41 пластиковую бутылку, это более 200 литров. Он также понесет наказание.


Жанель Бисенбаева

Читайте также

Казахстан попал в список США по санкционным товарам из-за России и Беларуси
Новости МТРК 24.06.2022
Боятся ли коронавируса североказахстанцы и как подготовиться к прогнозируемому осеннему ковидному «сюрпризу»
Новости МТРК 11.07.2022
«Народу Казахстана»
Сферу охраны и защиты прав интеллектуальной собственности совершенствует в РК
Как изменилось налоговое законодательство в 2022 году?
Почти 40 лет в Ефимовской основной школе не проводили капитальный ремонт
Кумар Аксакалов в Аккайынском районе
Новости МТРК 17.06.2022
Девушка-полицейский: «Горжусь, что служу в полиции!»
Горячая линия по земельным вопросам