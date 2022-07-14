Акция «Безопасность дорожного движения» прошла в СКО

Новости МТРК

18:44 14 Июля 2022

 

Акция «Безопасность дорожного движения» прошла в Северо-Казахстанской области. Информационно-профилактическое мероприятие организовал областной филиал «КазАвтоЖол» совместно с департаментом полиции.

КУАНЫШ ИСКЕНДИРОВ, директор СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»:
— Мы хотим показать разбитые машины, которые в нашей области были повреждены в результате ДТП и рассказать населению. Мы сейчас будет останавливать машины, раздавать брошюры с рекомендацией соблюдать ПДД. Этой акцией хотим привлечь внимание.

Причины аварий из года в год одни и те же. Злую шутку с водителями играет невнимательность, желание прокатиться с ветерком, а еще сесть за руль после бутылочки пива или другого спиртного.

РАИЛЬ ГАЛИЕВ, старший инженер группы по надзору за организацией дорожного движения УМПС ДП СКО:
— Несмотря на ужесточение мер по санкциям к водителям, управляющим транспортом в нетрезвом состоянии, по сравнению с прошлым годом в 2022-м тенденция идет к росту.

Изменить такое положение можно с помощью профилактической работы, уверены стражи порядка. По данным областного полицейского ведомства толька за прошедшую неделю на территории северного региона произошло 7 ДТП. В них погибли два человека, 17 — получили ранения.


Дарья Пышмынцева

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