Почти 2 тысячи выпускников получили дипломы Kozybayev University

Почти 2 тысячи выпускников в этом году покидают стены Козыбаев университета. Позади экзамены и лекции, бессонные ночи во время сессии, тысячи исписанных страниц и напечатанных рефератов. И вот итог — корочка выпускника и то, какие двери она открывает.

Первыми дипломы получили 17 лучших магистрантов университета. В их числе Екатерина Жаксылыкова. По специальности «Иностранные языки» она изучала английский и французский. В местном вузе окончила и бакалавриат, и магистратуру. Говорит, студенческие годы были самыми интересными и полезными. Екатерина планирует учиться дальше и посвятить себя науке.

ЕКАТЕРИНА ЖАКСЫЛЫКОВА, выпускница Kozybayev University:

— Наш университет располагает очень большим профессиональным кадровым потенциалом. Я довольна. Если бы меня не устраивало качество обучение в нашем университете, я бы не выбрала программу магистратуры у нас. Конечная цель — внести вклад в науку, в развитие науки, приносить пользу следующим поколениям.

Из стен вуза эти парни и девушки унесут не только знания, но и тёплые воспоминания, верных друзей и хороших наставников, отмечает аким области. Кумар Аксакалов поздравил выпускников и рассказал, как вуз будет развиваться дальше.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Строим учебно-лабораторный корпус, который будет оснащён самыми современными лабораториями. В этом году мы его завершаем. Строим 3 общежития на 1400 мест для студентов университета. Надеемся на хорошую результативную совместную работу с университетом Аризоны. И именно сегодня идёт приём на 1-ый курс совместной международной программы.

В этом году зачислят 500 человек. В последующем количество грантов увеличат. Стены вуза всегда открыты для тех, кто решит продолжить обучение. И сделать это никогда не поздно, говорит выпускница Оксана Тимошина. Учительница начальных классов с почти 25-летним стажем теперь — магистр педагогики и психологии. Учёба была насыщенной, с одногруппницами подружилась сразу, говорит Оксана. И разница в возрасте ни в обучении, ни в дружбе не помеха.

ОКСАНА ТИМОШИНА, выпускница Kozybayev University:

— Это веление времени. Надо шагать в ногу со временем, быть на одной волне с молодёжью. Старые знания надо обновлять, поэтому я оказалась в университете. Учиться никогда не поздно! Надо пробовать, верить в свои силы. Надо мечтать и идти к своей мечте. Моя мечта сбылась. Я получила диплом магистранта.

Для каждого выпускника вручение диплома — особенный важный день. Поддержать их и поздравить пришли родные и друзья. Вручение дипломов они смотрели с экранов. И, несмотря на жаркую погоду, площадь перед вузом была заполнена. В этом году около 1800 студентов Козыбаев университета стали бакалаврами, почти 200 — магистрами.

БЛИЦ

— Два года пролетели очень быстро. Я надеюсь, что сегодняшний диплом, который я держу в руках, прослужит мне очень долго.

— Быть студентом очень интересно, участвовать в жизни университета. Однозначно, буду скучать, вспоминать студенческие годы.

— Уровень образования в этом университете очень высокий. Спасибо преподавателям за знаниями, а вузу — за жизненный опыт. Буду скучать по студенческим годам и с теплотой их вспоминать. Сегодня очень счастливый день для нас и наших близких.