Казахстан попал в список США по санкционным товарам из-за России и Беларуси

Новости МТРК

17:10 13 Июля 2022

 

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями и Бюро промышленности и безопасности США опубликовали список стран, через которые в Россию и Беларусь могут попасть подсанкционные товары. Среди них есть и Казахстан.
На прошлой неделе Комитет государственных доходов Министерства финансов представил пилотный проект по отслеживанию подсанкционных товаров. Он нацелен на проведение мониторинга импорта и экспорта товаров, в том числе тех, в отношении которых определённые страны периодически вводят ограничения. Проект предполагает проведение мониторинга при перемещении товаров в РФ, а также в Беларусь. Из-за ряда замечаний и предложений от представителей бизнеса проект находится на рассмотрении.


Дарья Пышмынцева

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