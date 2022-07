Сферу охраны и защиты прав интеллектуальной собственности совершенствует в РК

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Сферу охраны и защиты прав интеллектуальной собственности совершенствует в Казахстане. О внесённых в закон поправках на брифинге службы центральных коммуникаций рассказали представители министерства юстиции. В ведомстве работу начали с повышения прозрачности и эффективности деятельности организации, управляющих правами на коллективной основе. Изменения, по словам Акерке Ахметовой, оправдают ожидания 9-ти тысяч казахстанских авторов и правообладателей. Ещё в министерстве ввели новый объект промышленной собственности «Географическое указание».



АКЕРКЕ АХМЕТОВА, вице-министр юстиции РК:

— Данная поправка позволит отечественным товаропроизводителям выйти на мировые рынки с новыми возможностями. Репутация и качество товара в данном случае связана с определённым географическим объектом. Например, казахстанский шоколад, шубаркульский уголь. Это всё будет объектом географических указаний.

Разработали здесь также дорожную карту по дальнейшему развитию интеллектуальной собственности. Она позволит создать центры технологий и инноваций при университетах. 13 таковых в Казахстане уже работают. Это, всё что касается новшеств в законодательство. На брифинге разобрали и вопросы недоработок, с которыми часто сталкиваются авторы и правообладатели. Журналистов интересовало, кто же занимается проверкой и экспертизой текстов, а также, кто в случае столкновений защитит авторские права.



АЙДЫН АРТЫКОВА, заместитель директора РГП «Национальный институт интеллектуальной собственности» министерства юстиции РК:

— Дело в том, что, когда вы регистрируете свои авторские права, там не проводится никакая экспертиза. То есть никакие объекты друг с другом не сравниваются. Оно несёт регистрационный характер. Потому что на рынке, когда происходят столкновения прав, тогда в суде вы сами должны будете доказать, что вы являетесь именно автором этого произведения.

Также на брифинге заверили, что работу по совершенствованию сферы продолжат и дальше.