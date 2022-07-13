40 правонарушений в быту за 8 дней выявили полицейские Петропавловска

Новости МТРК

17:16 13 Июля 2022

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Скандалы, рукоприкладство, злоупотребление алкоголем — 40 правонарушений в быту выявили полицеские за неделю. В рамках профилактической акции «Быт. Надзор. Алкоголь», которая стартовала 4 июля, сотрудники правоохранительных органов посетили ряд семей. В одной из них в июне житель злоупотребил алкоголем и устроил дебош. Его жена обратилась в полицию. В суде супруги пришли к примирению. Однако теперь люди в погонах регулярно проверяют семью. Жалоб нет, отзывы соседей положительные — принятые меры оказались действенными. К сожалению, не все встают на путь исправления. Полицейские посетили также семью, которая состоит на учёте, как алкоголики. Мужчину участковые уже направили на принудительное лечение. Его мать и жена также злоупотребляют спиртным, последняя еще и дебоширит. Стражи порядка не оставляют надежды восстановить здоровые отношения в доме. Всего в ходе рейда проверили 154 человека, выявили 121 правонарушение, в сфере быта — 40. Отдельное внимание уделяют в ведомстве незаконной торговле алкоголем, за это привлекли к административной ответственности 7 человек, изъяли 502 литра алкоголя.

Диана Салихова

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