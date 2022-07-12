В ТОО «Cool infinity» в 2022 году освоят новый вид изотермических вагонов

В прошлом году компания «Cool infinity» сделала 133 термовагона на сумму 5,2 млрд тенге. Цель 2022-го — изготовить 200 вагонов, чуть больше половины уже собраны. Большой заказ поступил от местной компании «Маслодел». Вот один из 90 изотермических вагонов, которые заказало товарищество. Для его изготовления понадобилось 10 дней.

МИХАИЛ ТЕРЕХОВ, главный инженер ТОО «Cool infinity»

— Завозится по отдельности рама, элементы кузова, крыша, здесь это все сваривается, устанавливаются двери, красится и маркируется. В итоге получается готовый изотермический вагон, позволяющий перевозить до 145 кубометров грузов скоропортящихся и не только. Проблемы были, так как вагон новый, но мы их сразу оперативно устраняем, и они попадают под гарантийные случаи. После изготовления у него есть гарантийный период это 3 года, либо 200 тысю км пробега.

Такой вагон независимо от погоды сохраняет температуру продуктов во время перевозки на большие расстояния от 7 до 10 дней. С 2021 года ТОО «Cool infinity» расширило линейку продукции. В компании начали изготавливать вагоны, которые способны охлаждать продукты в два раза дольше, чем их предшественники.

АХАН КАРИМОВ, первый заместитель генерального директора ТОО «Cool infinity»

— В прошлом году мы освоили новую модель вагона — автономный рефрижераторный вагон. Он в Казахстане не делался. Сертификат получили. Уже два сделали на РФ. В этом году заключили экспортный договор на Азербайджан в количестве 50 штук. Он у нас переходящий на 2023 год. С ноября по декабрь мы уже будем по 10 вагонов отправлять в Азербайджан напрямую. По большей части мы сами проводим маркетинг, переговоры, находим уже заказчиков.

Компания большое внимание уделяет потребности отечественного и зарубежного рынков. Для представителей транспортных компаний и не только ТОО в этом году планирует освоить новый вид вагона. Он тоже будет изотермическим, но с большей грузоподъемностью. Что касается экспорта, то в основном «умные» вагоны, сделанные в Северном Казахстане, отправляются в соседнюю Россию. Там же завод покупает тормозное оборудование, колесные пары и железо в листах. В феврале из-за напряженной геополитической ситуации в соседней стране приобрести необходимые комплектующие было не просто, но проблему удалось решить. Что касается персонала предприятия, то в производстве задействованы 105 человек. В среднем за свой труд они получают 250 тысяч тенге.