Как развивается туризм в СКО?

Последние приготовления к пятидневному походу. 14 ребят из кружка туризма при городском детско-юношеском центре внешкольной работы поедут любоваться красотами Кызылжарского района. Мальчишки и девчонки меньше чем за неделю преодолеют расстояние практически в 60 километров. И все это с вот такими рюкзаками. В них все самое необходимое для похода. Свой маршрут путешественники начнут в селе Новоникольском, а закончат на вороньем острове. К походу ребята готовились год.

ИГОРЬ ЕРМАК, педагог дополнительного образования городского детско-юношеского центра внешкольной работы:

— Получали теоретические знания. Такие, как укладка рюкзака, установка палатки преодоление простейших препятствий при помощи веревок, специального снаряжения, карабинов, зажимов, спусковых устройств и.т.д. Все это будет применяться сейчас на практике в походе. Группа 16 человек, 14 кружковцев и два взрослых руководителя.

В отделе туризма при городском детско-юношеском центре внешкольной работы трудятся 5 педагогов. Посещают интересный кружок 225 любознательных петропавловцев. В основном речь идет о ребятах в возрасте от 10 до 18 лет.

ИДЕЯ СЕЙТМУХАМБЕТОВА, директор городского детско-юношеского центра внешкольной работы:

— В рамках выделенных средств лучшие дети, кто постоянно занимается, имеют право поехать в поход. 00:49 В этом году у нас запланированы 7 таких походов. 70 ребятишек закрепят свои навыки. В прошлом году у нас детки выезжали на озеро Имантау, несколько походов было, участвовали в республиканских соревнованиях, занимали места.

Поездка в Имантау запомнилась 14-летней Валерии Яушевой. В кружке туризма она занимается три года.

ВАЛЕРИЯ ЯУШЕВА, воспитанница городского детско-юношеского центра внешкольной работы:

— Мы ходили 5 дней. Там было очень красиво, мы купались почти каждый день, возле костра песни пели. Мне нравится смотреть на природу, я люблю животных и ходить для меня в походы очень весело, потому что у нас хороший коллектив. Старшие ребята нам помогают иногда, иногда мы помогаем младшим одевать обвязки, раскладывать палатку, собирать спальники, мы всегда помогаем друг другу.

Кстати, самым младшим участникам этого похода 11 лет. Во время учебного года кружок туризма ребята посещают три раза в неделю. Занимаются они бесплатно. Взрослым за отдых в красивых местах региона приходится платить. Сколько именно зависит от предпочтений, кому-то, как ребятам их кружка по туризму, нравится отдых в палатке, а некоторые хотят остановиться в комфортном домике. Главное то, что живописных мест, от которых захватывает дух в Северо-Казахстанской области много.

КАНАТ ШАМСУТДИНОВ, руководитель отдела развития туризма и лицензирования управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития СКО:

— В области у нас разработано 28 туристических маршрутов по достопримечательностям, сакральным объектам и досуговым объектам. Имеются у нас конные, пешие, велосипедные и водные маршруты. Самые популярные у нас маршруты — это сопки: Два брата, Казантау; мемориальный комплекс Карасай и Агынтай батыров, усадьба Айганым, поселение Ботай.

За первые три месяца 2022 года северный регион посетили 26 тысяч туристов. Среди них были как казахстанцы, так и иностранцы.