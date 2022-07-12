Голос сельчан

Сельчане могут и должны сами решать, куда направить бюджетные деньги. Для этого в сёлах Казахстана создают органы самоуправления. Как правило, это инициативная группа активистов, которых жители деревень выбрали на сходе. Чаще всего, это представители взрослого поколения, всю жизнь прожившие в этом селе, потому знают все проблемы. Но они не юристы и не экономисты.

Как лучше распределять бюджет, какие есть законы и нормы, как работать в связке с госорганами. С ответами на эти вопросы приехали столичные эксперты. Для сельских активистов они проводят 3-дневный тренинг.

ШОЛПАН ЕСИМОВА, эксперт в области государственного управления, г.Нур-Султан:

— Сейчас выделен 4-ый уровень бюджета, ориентированный на сельские округа. Выделяются конкретные бюджеты, налоги, которые отчисляются на 4-ый уровень бюджета. В 2024 году будет уже создаваться институт кенесов, который позволит создать полноценный институт с делегированием всех полномочий.

К этому времени для сельских активистов проведут несколько тренингов, чтобы институт кенесов был юридически и экономически подкован. В Кызылжарском районе на семинар приехали 35 человек. В их числе Анатолий Никишин. Он председатель совета общественности Петерфельдского сельского округа, куда входит 6 сёл. Население — 2,5 тысячи человек. Куда направить бюджетные деньги, теперь решает не единолично аким, а совет общественности.

АНАТОЛИЙ НИКИШИН, председатель совета общественности Петерфельдского сельского округа Кызылжарского района:

— Буквально за 2-3 года и капитальный ремонт дорог идёт, и освещение, и по правопорядку камеру установили. Сразу ощущается работы участковых. Потому что самоуправление привлекает их к работе. Вплоть до простого примера, что начали штрафовать за выброс мусора, за нескошенную траву, за неопрятный вид дворовой территории.

Аким округа в данном случае — руководитель, а совет общественности — исполнительная власть. Так и должно быть, считает активист. Совет общественности Петерфельдского сельского округа существует 3 года. Показывает хорошую работу, и во многом помогли такие тренинги. Раньше приходилось опираться только на жизненный опыт.

АНАТОЛИЙ НИКИШИН, председатель совета общественности Петерфельдского сельского округа Кызылжарского района:

— Мы узнали, сколько у нас действительно полномочий. Что скрывать, мы не все изучаем законы. Не успеваем читать даже, сколько их выпускается. А вот на таких встречах мы заостряем внимание на наших обязанностях, возможностях и правах.

Также на тренинге рассказывают, как нужно взаимодействовать с госструктурами и как привлечь в ряды активистов молодёжь. Это поможет удержать их на селе.

ШОЛПАН ЕСИМОВА, эксперт в области государственного управления, г.Нур-Султан:

— Плюс будут объявляться конкурсы для жителей сельского округа, чтобы могли выделяться гранты. Если они будут предлагать конструктивные решения, проекты, необходимые для решения проблем, то они будут подавать заявки. В конечном итоге они будут получать грант.

Механизм по выделению грантов в ближайшее время начнёт работать. А по итогу 3-дневного тренинга активисты разработают программу развития своего села.