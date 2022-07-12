Буллинг и конфликты в семье: более 500 обращений поступило в Telegram-бот «Bala Qorgau»

Свыше 500 обращений поступило в Telegram-бот «Bala Qorgau» Комитета по охране прав детей. Большая часть вопросов касалась конфликтов в семьях, взаимоотношений детей и педагогов, пособий многодетным семьям, буллинга и организации летнего отдыха. Проект «Bala Qorgau» помогает детям, а также родителям, подвергшимся насилию, потерявшим близкого человека, испытывающим стресс и нуждающимся в поддержке. В чате можно попросить о помощи анонимно. Каждый случай рассматривают в срочном порядке 24/7 и держат на особом контроле до выяснения всех обстоятельств и полного разрешения ситуации.