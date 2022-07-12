Бойцы «Жасыл Ел» снова на страже чистых лесов

Вот уже 17 лет организация «Жасыл Ел» объединяет школьников, студентов и безработную молодежь в летний период. Провести время с пользой для природы и организма плюс подзаработать — такой перспективой пользуются ребята от 16 до 29 лет.

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Среди них — Александр Закотырин. В областном штабе «Жасыл Ел» уже не первый год. 4 года назад вступил в отряд, чтобы оплачивать свою учебу в медицинском колледже. Сейчас он уже выпускник, но вновь решил принять участие в сезонной работе.

Александр Закотырин, боец отряда ОО «Штаб JE SKO»

— Мы работаем со сверстниками, легко завести друзей, а с друзьями и работать приятнее. Работа у нас не тяжелая. В лесу всегда приятно, свежий воздух. И лишний раз лес убрать от мусора, потому что очень много в лесу выбрасывают мусор. Это очень хороший вклад в общество.

С 9 утра до 6 часов вечера кипит работа. Ребята занимаются санитарной уборкой леса, противопожарной уборкой, очисткой от сухостоя, заготовкой кормовых веников, прополкой и поливкой. Оплата за труд составляет около 90 тысяч тенге.

Антон Шишканов, председатель ОО «Штаб JE SKO»

— Трудоустроено 14 человек. В лесном хозяйстве Кызылжарское 11 и на базе Куйбышевского лесного хозяйства 3. В этом году квота по СКО была увеличена за счет средств местного бюджета с 65 бойцов до 776. Сейчас уже трудоустроены 518 человек. Они работают на базе молодежных ресурсных центров и на базе работодателей — лесные хозяйства и КТ Зенченко.

Сейчас ведётся активный набор бойцов «Жасыл Ел» на следующий месяц.

Кайрат Калыков, директор КГУ «Лесное хозяйство «Кызылжарское»»

— По плану на июль было 35 человек, сегодня в нашем хозяйстве уже 15 человек работают. На август запланировано 30 человек. Должностной оклад на каждого бойца составляет около 90 тысяч тенге. 67 тысяч примерно оплачивает лесное хозяйство, остальная доплата идет от штаба «Жасыл Ел». В этом году из местного бюджета на КГУ «Лесное хозяйство «Кызылжарское» выделено 3 млн 550 тысяч, а из республики — 817 тысяч тенге

Требования для работы бойцов «Жасыл Ел» просты. Это добросовестный труд и желание сделать природу своей области чище и лучше.