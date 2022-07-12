Боятся ли коронавируса североказахстанцы и как подготовиться к прогнозируемому осеннему ковидному «сюрпризу»

Карантин, маски, соблюдение дистанции. Ещё недавно эти антиковидные меры были частью нашей жизни. Потом ситуация стабилизировалась. Но эпидемиологи твердят, что расслабляться еще рано. Сезонную заболеваемость никто не отменял.

Анастасия Кузнецова, корреспондент:

— Сегодня недельная заболеваемость коронавирусом в мире выросла на 1 млн случаев. На прошедшей неделе COVID-19 выявили почти у 6 млн людей. Количество инфицированных в соседней России растет вторую неделю подряд. Казахстан, к сожалению, тоже далеко не отстает. С середины июня в стране отмечается рост заболевших. Алматы приблизился к «красной зоне». Наша область находится в «зеленой». Чтобы обезопаситься, казахстанцам с 5 июля рекомендуют вновь носить маски. Как понимают ситуацию североказахстанцы и принимают ли профилактические меры? Ведь новый пик коронавирусной инфекции эпидемиологи прогнозируют на осень.

БЛИЦ

— Тут вряд ли можно что-то сказать, потому что свои мало ли что принесут, а если будет наплыв людей, тогда другое дело. 0.48 Особенно Турцию взять если, там за счет приезжих в основном это получается. 1.12 И прививки есть, и ревакцинация у меня.

— По поводу того, что в мире происходит ничего не знаю, не слежу. Но у нас добавляются. Лично мое мнение — не может быть так, резко перестали люди болеть короновирусом, потом они снова начали заболевать. Я в это не верю. Это кому-то выгодно, кому-то это нужно.

— В 50-х годах уже были компьютеры и вот этот компьютер выдал, что в каком-то году в связи с перенаселением, сколько людей должны погибнуть, чтобы выжить остальным. 2.43 Все в один голос — ой страшно, ой опасно. Нам внушили. Корабль тонет не от того, что он на плаву, а когда внутри вода.

— На воздухе не страшно, а вот в помещениях — в больницах, вокзалах, стараемся просто избегать. Взрослым прививки поставили, надеемся, что скоро закончится. 0.35 Все равно и дети могут из школы принести, остается только надеяться, что наши прививки помогут справиться и иммунитет тоже.

Как видим, мнения разделяются. А врачи, тем временем, настоятельно рекомендуют защитить себя и своих близких от главного вируса 21 века, который показал свои ужасающие возможности. И способ уберечься нашли пока только один — это вакцинация.

Ирина Лепегова, участковый терапевт Городской поликлиники №1

— Многие потеряли своих близких, родных, друзей, когда мы не верили в вакцинацию, когда мы надеялись, что это очередной грипп. В нашей поликлинике имеется 3 вакцины, которые защищают от данной инфекции — Pfizer, QazVac и Верасел. Никаких ограничений по получению данных вакцин у нас нет. Наблюдение проходит за всеми пациентами, которые собираются поставить вакцину, врачом. Спрашивают про состояние здоровья на данный момент, учитываются аллергические реакции, в период обострения хронических заболеваний вакцины не ставятся.

Наблюдают врачи за пациентом первые 30 минут в поликлинике и последующие 3 дня. Полный курс вакцинации в области прошли более 85% населения, ревакцинировались более 170 тысяч человек. Острых побочных реакций на вакцину врачи не наблюдали.