6 магистров североказахстанцев выпустились в академии государственного управления при президенте РК в этом году

Макен Ержан совсем недавно окончил магистратуру академии государственного управления при президенте РК. Учился на гранте. За 2 года обучения приобрел много полезных навыков, которые теперь применяет в своей работе. Вновь приступил к службе он 1 июля.

МАКЕН ЕРЖАН, руководитель отдела сельскохозяйственного развития КГУ «Аппарат акима СКО»:

— В 2020 году появилась возможность пройти обучение по образовательной программе «Экономика» в магистратуре. Я этой возможностью воспользовался. О чем ни разу не пожалел. Академия предоставляет широкие возможности для обучения, самосовершенствования. И каждый госслужащий должен задуматься, соответствует ли он веяниям нового времени, использует ли он аналитический инструментарий в своей работе.

Обучался Макен в смешанном формате: онлайн и офлайн. Связано это было с эпидемиологической ситуацией. Благодаря такой практике, считает госслужащий, появляется больше возможностей.

МАКЕН ЕРЖАН, руководитель отдела сельскохозяйственного развития КГУ «Аппарат акима СКО»:

— Нам не надо было приезжать в Нур-Султан для того, чтобы пройти отборочные туры и быть зачислеными в академию. Я считаю, это большой шаг вперед. Потому что мы должны продвигать цифровые инструменты. Допустим, студенты из далеких регионов страны. Нам ехать 550-570 км до столицы. А есть поступающие, например, из мангистауской области очень тяжело добраться. И это влияло на транспарентность отбора.

Ежегодно на магистратуру выделяется 120 грантов, на докторантуру — 12. Совсем скоро начнется новый отбор.

ЛАУРА КАИРЖАНОВА, директор филиала академии государственного управления при президенте РК:

— В нашей области работают на сегодняшний день 16 выпускников академии. И вот сейчас в июне получили дипломы магистра ещё 6 госслужащих области. В этом году прием документов продлиться до 23 июля. Еще есть время подать документы. Документы подаются онлайн на сайте Apa.kz. И внесены изменения.

При подаче документов теперь не требуется сертификат на знание иностранного языка. А вот уровень государственного должен быть не ниже В1. В этом году в академии выпустились 6 магистров, переподготовку прошли порядка 600 госслужащих, а повысили свою квалификацию порядка 100. Ежегодно академия обучает 1/3 госслужащих региона.

ЛАУРА КАИРЖАНОВА, директор филиала академии государственного управления при президенте РК:

— Госслужащие с момента поступления на государственную службу в течение 6 месяцев проходят у нас переподготовку. И уже в течение 3-х лет они проходят курсы повышения квалификации. Проходит обучение по 5 блокам: стратегический менеджемент и лидерство, проектное и цифровое управление, эффективные коммуникации, наш региональный компонент и итоговый контроль знаний.

Повышение квалификации могут пройти не только госслужащие. По заявкам это возможно для любой специальности. Академия пригласит соответствующих специалистов.