В городском акимате прокомментировали ситуацию с инженерными сетями дома по улице Порфирьева,60

Новости МТРК

19:25 11 Июля 2022

 

72-х квартирный жилой дом по адресу: ул. Порфирьева, 60 введён в эксплуатацию в октябре 2021 года. Подрядчик ТОО «Зерттеу СК». По данным городского акимата, проектом предусмотрено строительство дома без инженерных сетей. Их подведение заложено в отдельный проект. Денежные средства на его реализацию выделены из республиканского бюджета в размере 32,7 млн тенге. Продолжительность строительства согласно экспертизы составляет 1 месяц. Вместе с тем, инженерные сети к этому дому являются продолжением сетей к соседней 144-квартирной новостройке. Данный проект на стадии реализации. Окончание работ намечено на август текущего года. После чего, в течение ранее установленного в экспертизе срока, будут подведены сети к 72-квартирному жилому дому.


Дарья Пышмынцева

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