Минсельхоз начал распределение квот на ввоз сахара

Новости МТРК

14:50 11 Июля 2022

 

Министерство сельского хозяйства страны объявило прием заявок на ввоз сахара-сырца тростникового для переработки и сахара белого для реализации на внутреннем рынке. Заявки принимаются до 14 июля. Совокупный объем сахара, который в рамках квоты будет ввезен без уплаты таможенных пошлин, составит не более 102,3 тыс. тонн. Лимит на один сахарный завод на ввоз сахара-сырца тростникового составляет 30 тыс. тонн. Условия подачи заявки и форма документов для заполнения опубликованы на сайте Минсельхоза. Всего же с 20 декабря 2021 года по 31 октября 2022 года в Казахстан разрешен беспошлинный ввоз 350 тыс. тонн нескольких видов сахара.


Дарья Пышмынцева

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