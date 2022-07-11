Готовь уголь летом!

ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент:

– Судя по всему, прошлогодний ажиотаж с нехваткой угля для североказахстанцев стал уроком. Свидетельство тому, выстроившиеся в ряды большегрузы. Сейчас мы находимся в угольником тупике Рабочего посёлка. Ежедневно отсюда выезжают около 150-200 гружёных машин.

Водителю экскаватора – погрузчика сегодня предстоит тяжёлая работа – надо загрузить около 2 тысяч тонн угля. В день отсюда столько и увозят. Причина спроса очевидна – многие покупатели не хотят повторить ошибок прошлого года. Свежи ещё в памяти жителей частных домов многочасовые очереди за дефицитным топливом. Галина Любовицкая, к счастью, с такой проблемой не столкнулась. Горожанка, как и в этом году, за твёрдым топливом приехала заранее.

ГАЛИНА ЛЮБОВИЦКАЯ, жительница г. Петропавловска:

– Я приехала, так как живу одна, у меня большой дом. Мне нужно 4,5 тонны. В прошлом году я в это же время брала, у меня даже немного осталось. Поэтому я постаралась побыстрее приехать. Ну, слава Богу, сегодня нет такого ажиотажа, как в прошлом году.

С 9-ти до 17-ти часов – в угольном тупике, бывает, работают без обеда. Всё для того, чтобы без проблем подготовить североказахстанцев к отопительному сезону. За тонну Шубаркульского, здесь только его и продают, просят 14 800 тенге. Цена по сравнению с прошлым годом не изменилась. Но, ближе к холодам стоимость чёрного топлива планируют поднять.

БАХЫТЖАН ТУРМУХАНБЕТОВ, руководитель ИП «Жан»:

– Машин много, люди берут. Это хорошо, чтобы зимой не было ажиотажа. Сейчас стабильно идёт. Каждый день по 10 тонн. Прямая поставка у нас постоянная.

Вагоны с горючем на базу прибывают ежедневно. Кроме этого угольного тупика в Петропавловке работают ещё два.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г. Петропавловска:

– На сегодняшний момент уголь реализуется в трёх тупиках – это Панфилова, 278 – Шубаркульский; Ленинградское, 116 – Каражаринский уголь; проезд Труда, 18а – это уголь Каражыра.

Для жителей 14-ти тысяч частных домов города ежегодно требуется 60 тысяч тонн топлива. В этом году потребность увеличили ещё на 10 тысяч тонн. Соответственно и закупать уголь будут в большем количестве. В 2021-ом в Петропавловск привезли 140 тысяч тонн твёрдого топлива. По области эта цифра достигла 390 тысяч тонн.

Жанель Бисенбаева