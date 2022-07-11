2 сотрудника антикора осуждены за коррупционные преступления

«Людям нужны хорошее жилье и дороги. Доступная земля и питьевая вода. Качественное образование и медицина. Справедливое правосудие и безопасная среда проживания. А мы как будто не слышим и продолжаем работать на «красивую» статистику» – такие слова прозвучали на заседании коллегии антикоррупционной службы. В ведомстве подвели итоги работы за полугодие. Поднимались там темы доверия населения к службе, меритократии в органах по противодействию коррупции. Так, например, за последние три месяца выдвинуты на руководящие должности 57 отличившихся сотрудников, а также впервые завершили 6-месячное обучение 50 молодых специалистов. Совсем скоро они будут назначены на должности. Но были и удручающие факты. В этом году за коррупционные преступления осуждены 2 сотрудника службы, 5 – уволили и 142 – получили выговор. В ведомстве решили начать выявлять коррупционные риски с себя. В ближайшее время там стартует пилотный проект по апробации механизма проверки на устойчивость к взяточничеству в отношении всех сотрудников.