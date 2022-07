1,5 года в изоляторе: суд вынес приговор членам ОПГ, занимавшейся контрабандой авто

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор по делу транснациональной организованной группировки, занимавшейся контрабандой автомобилей. Четверо казахстанцев привозили транспортные средства из Российской Федерации. По документам вместо иномарок границу пересекали автомобильные запчасти. Факт оказался далёк от реальности. Подсудимым грозило до 20-ти лет лишения свободы.



ЕРЛАН НУРШАРЫПОВ, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам:

— Мы считаем, что ваши действия носили организационный характер. Да, мы установили, что машинами не занимались. Поэтому мы переквалифицировали вашу статью. Вы освобождены от этого наказания на основании акта амнистии, которая была в связи с 30-летием Независимости РК.

Вину в том, что подсудимые участвовали в сбыте транспортных средств заведомо подложными государственными номерами, не доказали. Как и причастность их к контрабанде машин из Японии через таможенную границу Евразийского экономического союза. В зале суда установили, что подзащитные автомобили в пределах страны не реализовывали. Они лишь доставляли транспорт с соседнего государства, будучи нанятыми физическими лицами — гражданами Казахстана.



ЕРЛАН НУРШАРЫПОВ, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам:

— Что касается статьи 218. Учитывая, что вы завезли в Казахстан более 1,5 тысяч машин, естественно вы завозили не бесплатно, есть какой-то оборот. Он составляет практически несколько млрд тенге. Из них в пределах 25 млн тенге вы потратили на нужды своего ИП. Этим действиями вы занимались и до. Поэтому суд считает, что ваши действия тоже не доказаны.

Всех четверых из под стражи освободили в зале суда. У подсудимых есть право на реабилитацию. Аслан Талипов ею обязательно воспользуется. Просидел он за колючей проволокой изолятора 1,5 года.



АСЛАН ТАЛИПОВ,

— Решением суда я удовлетворён, обжаловать его не буду. Очень благодарен суду, адвокатам. /01.05/ Те, люди, которые виноваты в том, что мы просидели, что суд не усмотрел в наших действиях составов вменяемых нам статьей, я считаю, что такие люди не должны работать в органах.

Что касается изъятых авто, то владельцам их вернут. Иномарку Андрея Дылдина на штраф-стоянку забрали около года назад. На ней горожанин зарабатывал на хлеб.



АНДРЕЙ ДЫЛДИН, житель г. Петропавловска:

— Я результатом суда очень удовлетворён. Потому что машину забрали из гаража. Суд вынес правильное решение. Мы же заплатили деньги со своего кармана, кто-то кредиты брал.

Кроме того, подсудимые оплатят компенсацию потерпевшим. С каждого от 5 до 15 МРП.