В городском акимате прокомментировали информацию о введенении ЧС в Петропавловске

Новости МТРК

19:05 8 Июля 2022

В Петропавловске объявили чрезвычайную ситуацию техногенного масштаба из-за аварии на ТЭЦ-2. Такую информацию опубликовал один из отечественных информационно-аналитических порталов. Материал быстро распространился по местным социальным сетям. В городском акимате информацию о введенной в областном центре ЧС опровергли. Исполняющий обязанности акима Петропавловска Жанболат Батырбеков объяснил, что 4 июля АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» обратилось в местный исполнительный орган с ходатайством об объявлении ЧС местного масштаба. Введут его в Петропавловске или нет, станет известно через 10 дней. В городском акимате объяснили, что переживать населению не нужно.

ЖАНБОЛАТ БАТЫРБЕКОВ, и.о. акима г.Петропавловска:
— Основной здесь момент, что режим ЧС позволит ускорить строительно-монтажные работы и прохождение определенных экспрертиз, поэтому здесь никакого ажиотажа нет. Данное ходатайство рассмотрено на комиссии и опубликовано на портале нормативно-правовых актов в соответствии с законом РК. В дальнейшем будет приниматься решение.


Дарья Пышмынцева

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