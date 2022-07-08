Североказахстанские оперативники задержали в столице подозреваемого в мошенничестве. 34-летний петропавловец скрывался на съёмных квартирах, не поддерживал связи с родственниками и знакомыми. Он подозревается в продаже квартир своих родных по поддельной доверенности. Криминальные полицейские во время служебной командировки установили местонахождение подозреваемого. Его задержали и поместили в следственный изолятор Нур-Султана. Всего за 6 месяцев в Северо-Казахстанской области в розыске находились 60 человек. С начала года полицейские установили местонахождение 30-ти. Нашли 228 без вести пропавших.