Североказахстанские оперативники задержали в столице подозреваемого в мошенничестве

Новости МТРК

19:04 8 Июля 2022

 

Североказахстанские оперативники задержали в столице подозреваемого в мошенничестве. 34-летний петропавловец скрывался на съёмных квартирах, не поддерживал связи с родственниками и знакомыми. Он подозревается в продаже квартир своих родных по поддельной доверенности. Криминальные полицейские во время служебной командировки установили местонахождение подозреваемого. Его задержали и поместили в следственный изолятор Нур-Султана. Всего за 6 месяцев в Северо-Казахстанской области в розыске находились 60 человек. С начала года полицейские установили местонахождение 30-ти. Нашли 228 без вести пропавших.


Анастасия Кузнецова

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