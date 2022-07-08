Победителей конкурса «Караван доброты» наградили в СКО

Присутствующих в этом зале людей объединили схожие качества — отзывчивость, душевное расположение, стремление делать хорошее. Вместе или каждый по отдельности они дарят добро, помогают нуждающимся. Активистов за их милосердие, гуманизм и благородные поступки на торжественном подведении итогов республиканского конкурса «Караван доброты» наградили грамотами и памятными призами.

Мечта Екатерины Королёвой сбылась несколько лет назад. Сегодня под крылом зооволонтёра два приюта. Помогает животным, спасает их порой от самой несправедливой участи. Екатерина никогда не забудет наводнение 2017-ого года. Тогда многих четвероногих оставляли возле дома на привязи. Говорит, на лодках приходилось доплывать и спасать братьев наших меньших. Потоп остался позади, но бросать животных в трудные периоды люди не перестали.



ЕКАТЕРИНА КОРОЛЁВА, зооволонтёр:

— Сейчас бездомных очень много. Это большая проблема, как у нас в Казахстане, так и в городе. У нас конкретно идёт снос частных домов. Очень много брошенных кошек, собак, которые не приспособлены жить на улице. Приходится забирать их в приюты, кого-то лечить, находить им новые семьи.

Екатерину наградили в номинации «Жануарға мейірім». Отметили сегодня и самого молодого победителя конкурса Егора Замерчука. За три года волонтёрской деятельности его командой сделано немало. Помогали пожилым людям убирать придворовую территорию, протягивали руку помощи и малоимущим семьям.



ЕГОР ЗАМЕРЧУК, председатель ОО «Ассамблея жастары» по СКО:

— Все эти три года мы вели работу во время карантина. Я занимался помощью пожилым и одиноким людям, у которых не было доступа выйти из своих домов. Мы всегда приезжали и помогали.

Республиканский конкурс проводят уже четвёртый год. Каждый раз здесь выявляют сотни отважных, неравнодушных людей, меценатов, патриотов своей страны. В 2022-ом от нашего региона подали 42 заявки.



ЗАРИНА ТАЕВА, заместитель председателя ОО «Ассоциация деловых женщин Казахстана» по СКО:

— Конкурс направлен на идею популяризации благотворительности, развитие активной гражданской инициативы при поддержке фонда Первого Президента, ассоциации деловых женщин Казахстана и также агентством «Хабар. Сегодня мы наградили наших номинантов, мы благодарим их за активное участие.

Лауреатов конкурса наградили в 7 номинациях.