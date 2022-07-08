Чтобы каждый гектар приносил пользу

Чтобы каждый гектар земли приносил пользу. Для этого в начале текущего года расширили полномочия департамента по управлению земельными ресурсами. Теперь ведомство может контролировать, как аграрии используют пашни и пастбища.

Ранее этим занимались районные акиматы, но малоэффективно. Департамент же с начала года проверил почти 180 тысяч га сельхозугодий.

БАКЫТЖАН БЕКИШ, руководитель департамента по управлению земельными ресурсами по СКО:

— Из них выявлено 25 нарушений на площади 116 тысяч га. 10 хозяйств устранили нарушения, т.е. приобрели поголовье скота. Все 25 выданных предписаний были направлены в ДГД для применения 20-кратно увеличенного земельного налога.

Такая мера наказания — очень действенная. Налог, увеличенный в 20 раз, будет начисляться, пока бизнесмен не устранит нарушение. Такое предписание получил и предприниматель в Жамбылском районе. Аграрий взял пастбищные земли, но скота не имел. При том, что для жителей некоторых сёл каждый квадратный метр пастбища ценный.

БАКЫТЖАН БЕКИШ, руководитель департамента по управлению земельными ресурсами по СКО:

— 21 тысяча га не использовалась. После выданного нами предписания в июне данное хозяйство обратилось к нам, что необходимое поголовье было приобретено, нарушение устранено, земли были введены в с/х оборот.

Но не все способны работать по закону. Были и те, кто плодородные пашни и зелёные пастбища в итоге вернул в госсобственность. С начала года вернули 70 тысяч га. Теперь их передадут тем, кто умеет и может работать с ценным ресурсом. Помимо неиспользуемых по назначению земель департамент работает и с участками, которые выдали не совсем законно. В суде сейчас 16 исков о признании недействительными договоров об аренде сельхозземель. Их выдали без конкурса либо в сёлах, в которых и так пастбищ не хватало. Речь о 4 тысячах га. Сейчас департамент продолжает работу по земельным участкам на 390 тысячах гектаров.