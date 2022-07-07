Почти 40 лет в Ефимовской основной школе не проводили капитальный ремонт

Ефимовскую основную школу построили в 1984 году. Капитального ремонта здесь не было почти 40 лет, с момента её основания. Всё это время работы проводили за счет местных ТОО. Но в этом году из государственного бюджета выделили средства на долгожданный капитальный ремонт.

Нурлан Жаналин, директор Ефимовской основной школы, район им. Г. Мусрепова:

— Постоянно протекала крыша, желтые потолки. И вот нам повезло, в этом году выделили средства на капитальный ремонт.1.48Была уже замена кровли, на 90%, также выравнивание стен, сейчас вот на втором этаже выравнивают, будет замена полов, замена окон, уже на 100% поменяли. Раньше, действительно, холодно было от окон.

Реализуют ремонтные работы в школе по программе «Ауыл-ел бесігі». Выделено более 75 млн тенге. Подрядчик — кокшетауская строительная компания «Арлан-2004» заступила сюда 6 июня. Сейчас на 90% отремонтировали крышу, везде поставили новые окна, электромонтажные работы выполнили на 85%, ведутся внутренние работы. Ремонт системы отопления взяло на себя местное ТОО. Полный капитальный ремонт здесь планируют закончить до 20 августа.

Эльмира Карабаева, руководитель отдела образования района им.Г.Мусрепова

— Всего в районе 42 школы, из них 34 — средние. С 2019 по 2021 год отремонтирована 21 школа. В 2022 году выделены средства более 300 млн на ремонт 4 школ. Это Ставропольская СШ, Целинная СШ, Шоптыкольская СШ и Ефимовская ОШ. Из них 2 школы по программе «Ауыл- ел бесігі». Это Шоптыкольская и Ефимовская.

В рамках программы по району трудоустроены более 10 человек. В Ефимовской основной школе ремонтные работы проводят более 25 человек, 5 из них — по программе. В этом году здесь учебу закончили 56 учеников, 1 сентября этого года в обновленную школу придет 61 ребенок.