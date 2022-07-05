

ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент:

— Qyzyljar MUSIC FEST- день 4. До этого на сцене главной площади выступали артисты джазовой и традиционной музыки. Сегодня — день эстрады.

Такой вид музыкального искусства обычно обращён к самой широкой аудитории слушателей. Этот вечер — не исключение. С каждой минутой людей по ту сторону сцены становилось всё больше. Каждый услышал звуки волшебной виолончели, насладился великолепной игрой на скрипке. Исполняют композиции столичные гости — коллектив государственного симфонического оркестра Казахского национального университета.

Вскоре на главной площади Петропавловска прозвучала волшебная скрипка Айман Мусаходжаевой. Народная артистка страны известна не только на родине, но и за её пределами. Имя талантливой скрипачки вошло во всемирный почётный список выдающихся музыкантов 20 века. Петропавловцам и гостям города Айман Мусаходжаева в этот вечер исполнила несколько разнообразных композиций. Кстати, в нашем регионе артистка выступает впервые.

Айман Мусаходжаева приехала сюда не одна, а с большим коллективом симфонического оркестра. Артисты принимают участие во многих международных фестивалях классической музыки.

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АЙМАН МУСАХОДЖАЕВА, народная артистка Казахстана:

«Я очень признательна за то, что пригласили наш государственный симфонический оркестр. Потому что такой большой коллектив не во всех регионах может выступать. Но, я вижу по реакции слушателей. Как здорово они принимают, им нравится, и «Свадьба Фигаро» Моцарта и «Трик трак», а также выступления наших солистов».

Не помешала насладиться живой музыкой даже дождливая погода с сильным ветром. Зрители достали подготовленные заранее зонты и продолжили слушать исполнителей. Согрело жителей и гостей города зажигательное выступление североказахстанских юношей. Кавер-группа «Chatterbox» перед такой большой аудиторией играет впервые. Но, несмотря на это, ведут себя на сцене уверенно. Ребята подарили зрителям яркие и позитивные эмоции.



АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ, барабанщик кавер — группы «Chatterbox»:

— Вообще мы все одноклассники, учились вместе в школе. Так получилось, что мы все собрались и начали играть. 03.23 Наша музыка отличается тем, что мы хотим принести своё. Наверное, вы сейчас заметили, что вся музыка звучит одинаково. Мы пытаемся что-то новое ввести.

Вот уже на сцену спешит звезда казахстанской эстрады Мирас Жугунусов. Вокал музыкального исполнителя не оставит равнодушным никого. По крайней мере, молодёжь уж точно. Большая часть из них его выступления ждали с нетерпением.

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— «Пришла я сюда с подругой. Пришли послушать живую музыку. Ну и, конечно, Жугунусова пришли послушать».

— «Очень радостно то, что сегодня в Петропавловске проходит мероприятие такого масштаба. Очень приятно видеть столько творчески активных людей, мне кажется, большая часть пришедших людей пришли сюда из-за Мираса Жугунусова, я в том числе».

Несколько популярных хитов, куча положительных и ярких эмоций. В завершение своего музыкального вечера молодой певец спел акапелла, а зрители подпевали строчки из песен.

Напомним, фестиваль «Qyzyljar MUSIC FEST» проводят ко Дню столицы и города. Продлится он ещё 2 дня. На очереди популярная классическая музыка в исполнении итальянского гостя Марио Пьетродарки и оперный фарс от театра «Астана Опера». Но, этот вечер эстрады навсегда останется в приятных воспоминаниях зрителей.