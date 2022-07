3 года лишения свободы получила североказахстанка за хранение наркотиков

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

22-летняя жительница Петропавловска получила срок за незаконное хранение наркотиков. Девушку задержали в ноябре прошлого года. Полицейские изъяли у неё приспособления для курения и два полимерных свёртка с кристаллообразным веществом голубого цвета.

