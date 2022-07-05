3 года лишения свободы получила североказахстанка за хранение наркотиков

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied 22-летняя жительница Петропавловска получила срок за незаконное хранение наркотиков. Девушку задержали в ноябре прошлого года. Полицейские изъяли у неё приспособления для курения и два полимерных свёртка с кристаллообразным веществом голубого цвета. ЛЮФТ:

— Что за вещество? — Ну, не знаю, в сумке его нашли. — В сумке нашли? В какой сумке? Можете показать? — Нашли, в сумке. — Покажите, где она. — Покажи. — Вот там, вот она лежит. Экспертиза подтвердила, что данное вещество является синтетическим наркотиком, известного под названием «соль». Вес изъятого составил почти 3 грамма, что относится к особо крупному размеру. БАУРЖАН АБДЕЛЬМАНОВ — оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО

— По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 296 части 4 УК РК, т.е. незаконное приобретение, хранение в особо крупном размере. На сегодня девушка приговорена судом к лишению свободы на срок 3 года. Всего за 6 месяцев в области зарегистрировано 109 наркоправонарушений, 40 из них — факты сбыта. Из незаконного оборота изъято 267 кг различных наркотических средств, в том числе почти 1,5 кг синтетических наркотиков.



Айгерим Хамзина