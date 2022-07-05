3 года лишения свободы получила североказахстанка за хранение наркотиков

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22-летняя жительница Петропавловска получила срок за незаконное хранение наркотиков. Девушку задержали в ноябре прошлого года. Полицейские изъяли у неё приспособления для курения и два полимерных свёртка с кристаллообразным веществом голубого цвета.
ЛЮФТ:
Экспертиза подтвердила, что данное вещество является синтетическим наркотиком, известного под названием «соль». Вес изъятого составил почти 3 грамма, что относится к особо крупному размеру.
БАУРЖАН АБДЕЛЬМАНОВ — оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО
Всего за 6 месяцев в области зарегистрировано 109 наркоправонарушений, 40 из них — факты сбыта. Из незаконного оборота изъято 267 кг различных наркотических средств, в том числе почти 1,5 кг синтетических наркотиков.
Айгерим Хамзина