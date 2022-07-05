150 тысяч кирпичей в день выпускают на заводе в с.Подгорном

150 тысяч кирпичей в день выпускают на заводе в селе Подгорном Кызылжарского района. Здесь производят забутовочный кирпич. Тот самый, из которого возводят высотные дома. На нескольких стройплощадках Петропавловка сейчас уже используют кирпич под маркой «Сделано в СКО».

Стоимость одного кирпича 115 тенге. Это на 20-30 тенге дешевле привозного. Раньше североказахстанские строители закупали кирпич в Кокшетау и Экибастузе, переплачивая за доставку.

АБЕЛЬ БЕРНЕЦЯН, заместитель директора ТОО «Кирпич-СК», Кызылжарский район:

— Открылись в мае. Пользовались поддержкой СПК. Строим 2-ой год. Сейчас строим 2-ую линию.

Будем работать почти весь год, не считая 2-3 месяцев.

Изначально кирпичный завод был летнего типа, но потребность в этом стройматериале настолько велика, что изготавливать его нужно без перерывов весь год. Потому сейчас достраивают здание и параллельно возводят вторую производственную линию. Когда её запустят, в день на заводе будут производить 300 тысяч штук.

ДМИТРИЙ КОЛОДА, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Данный завод практически на 50% потребность в кирпиче закрывает. Радует, что инертный материал местный. Карьер с глиной находится здесь в 10 км. Плюс в центральной котельной села Бесколь остаётся шлак, когда уголь перегорает. Он идёт на производство этого кирпича.

Узнать, есть ли проблемы, нужна ли помощь. Для этого на завод приехали мажилисмены. После очередной сессии депутаты, избранные от своих областей, приезжают с рабочей поездкой на малую родину. Встречаются с бизнесменами, посещают сёла. В первый день были в селе Жамбыл.

ДМИТРИЙ КОЛОДА, депутат Мажилиса Парламента РК:

— Там люди поднимали вопрос по питьевой воде и по переселенцам. Порядка 15 домов предприниматель Костанайской области построил. 7 домов уже заселены. Но программа закончила свою работу. Сегодня МИО не может найти пути решения, каким образом возместить за строительство этих домов.

Как помочь предпринимателю? Этот вопрос мажилисмены поднимут на правительственном уровне. В СК депутаты пробудут до 13 июля.