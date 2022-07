150 тысяч кирпичей в день выпускают на заводе в с.Подгорном

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

150 тысяч кирпичей в день выпускают на заводе в селе Подгорном Кызылжарского района. Здесь производят забутовочный кирпич. Тот самый, из которого возводят высотные дома. На нескольких стройплощадках Петропавловка сейчас уже используют кирпич под маркой «Сделано в СКО».