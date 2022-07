15 тонн готовой продукции в сутки будут изготавливать на фабрике бумажных изделий

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

На фабрике бумажных изделий продолжают пусконаладочные работы. Монтаж оборудования из Китая стоимостью 1,1 млрд тенге начался весной и закончится в августе. К этой работе подключили 15 человек. Это слесари, сварщики и монтажники. Все работы ведутся без отставания от графика, рассказал директор фабрики бумажных изделий Андрей Титов.

АНДРЕЙ ТИТОВ, директор фабрики бумажных изделий:

— На сегодня мы заканчиваем монтаж двух бумагоделательных машин производительностью 15 тонн в сутки. Работы завершены уже на 90-95%. Приступаем к монтажу фасовки, где уже будет конечный продукт. Будет несколько участков, где будет бумажная заготовка получаться, участок конвертинга. Там на разных видах оборудования будут изготавливаться разные виды продукции. Плюс, будет участок водоочистки, водоподготовки и склад логистики.

А вот и тот самый склад, где будет храниться макулатура. Его вместе с очистными сооружениями предстоит достроить. Они нужны для повторного использования воды, которой для производства бумажных изделий нужно много. Безотходное и экологически чистое производство позволит ежесуточно выпускать 15 тонн готовой продукции. Ее предприятие начнет производить в сентябре этого года. Идея создания такой фабрики в ТОО «Радуга» зародилась три года назад. К реализации проекта компания подошла ответственно.

ДАУРЕН КАТРАНОВ, заместитель генерального директора ТОО «Радуга»:

-Чтобы проработать технологическую линию, мы приобрели небольшой бизнес в городе Семее. У нас уже есть небольшое производство туалетной бумаги. 2:08 Мы считаем себя экспертами в области переработки пластмассы, с бумагой мы еще не работали. Это наш первый проект по переработке вторичного сырья, а именно макулатуры. 1:21 Данный проект получил поддержку со стороны банка, он финансируется за счет заемных средств. 1:45 450 тонн продукции в месяц мы можем производить.

Речь идет о салфетках, санитарно-гигиенической и офисной бумаге. Реализовывать готовую продукцию будут не только в Казахстане, но и в ближайших регионах России. Оборудование для производства бумажных изделий в товариществе целенаправленно подбирали универсальное. При необходимости фабрика сможет работать не только на вторичном отечественном сырье — макулатуре, но и на импортном первичном сырье — целлюлозе. Штат сотрудников практически полностью укомплектован.

ДАУРЕН КАТРАНОВ, заместитель генерального директора ТОО «Радуга»:

— Здесь будут работать более 60 человек. Администрация уже укомплектована, бухгалтерия тоже. Часть сотрудников уже набрана, работа уже проведена, в принципе даже на всю производственную линию у нас директора производства подготовили потенциальных сотрудников. Т.е. они сейчас работают на других участках внутри компании. И уже проведены переговоры для привлечения из других компаний.

В среднем зарплата работников составит 170-180 тыс тенге.