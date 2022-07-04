Свыше 1000 обследований автодорог провели полицейские с начала года

Новости МТРК

15:27 4 Июля 2022

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Безопасность движения во многом зависит от состояния дорожно-транспортной инфраструктуры. Полицейские области регулярно проводят обследования улично-дорожной сети, реагируют на обращения людей. Так, одна из наиболее проблемных ситуаций сложилась в окрестностях дачного общества «Гудок».

Водители большегрузных машин, «срезая» путь, разрушают дорогу, не предназначенную для многотонных автомобилей. По просьбам дачников полицейские установили запрещающие дорожные знаки. Но ни они, ни административные взыскания в отношении водителей грузовиков не решили проблему. Знаки повредились, движение большегрузов продолжалось. В середине июня там установили камеру видеонаблюдения, чтобы защитить знаки от вандализма, а дорогу — от слишком тяжёлого транспорта. Всего за полгода полицейские совместно с представителями дорожных и коммунальных органов провели более 1000 обследований. Осмотрели почти 6000 км дорог. Проводятся работы по обновлению дорожной разметки, установке искусственных неровностей. Установлено и заменено около 500 дорожных знаков.


Анастасия Кузнецова

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