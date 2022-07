Свыше 1000 обследований автодорог провели полицейские с начала года

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Безопасность движения во многом зависит от состояния дорожно-транспортной инфраструктуры. Полицейские области регулярно проводят обследования улично-дорожной сети, реагируют на обращения людей. Так, одна из наиболее проблемных ситуаций сложилась в окрестностях дачного общества «Гудок».