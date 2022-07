Строительство 50-квартирного жилого дома в с.Новоишимском района им. Г.Мусрепова

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Анастасия Кузнецова, корреспондент:

— В селе Новоишимском района имени Габита Мусрепова полным ходом идёт строительство жилых домов. Этот 5-этажный дом начали строить в мае 2021 года. Работы производят товарищество «ПМК-5». Говорят, в сроки укладываются.

Завершили работы по кладке стен, смонтировали внутреннюю систему отопления и электроснабжения, установили окна. Подрядная организация ТОО «ПМК-5» хорошо зарекомендовала себя на строительном рынке. Прораб Адильбек Жарылкапов живет и работает здесь уже 14 лет, под его пристальным присмотром в районе построили ни одно здание.

Адильбек Жарылкапов, прораб ТОО «ПМК-5»:

— Я вот в центре района строил двухэтажные дома и 18-ти квартирный сдавал. И вот здесь 50-квартирный такой же ещё. Все работы закончились, уже начали устанавливать унитазы, ванные. У нас остались чистовые работы. Метражом занимаются, оконными работами, сантехническими работами, маляры работают.

Всего здесь трудятся 15 человек. Из подрядной организации и те, кто трудоустроился через центр занятости. Зинаида Письменная всю жизнь проработала на стройке. Сейчас, в свои 63 года дома усидеть не получается, признается пенсионерка. По зову души Зинаида Васильевна вновь пришла туда, что называется делом всей жизни.

Зинаида Письменная, штукатур-маляр:

— Сантехники, которые батареи делают, они заматывают, мы сразу красим, моем, всю грязь убираем. Потом идем на другой подъезд. Я с 17 лет работаю штукатуром. Как закончила училище, так и всю жизнь я работаю штукатуром. Я устаю, не говорю, но это моя радость. Я когда пришла первый раз на стройку сюда после стольких лет, я домой пришла уставшая, но я пришла счастливая. Потому что это моё.

В районе им. Г.Мусрепова это уже пятый 50-квартирный жилой дом. Квартиры будут распределяться среди очередников «Отбасы банка» по государственной программе «Нурлы жер».

Асхат Оспанов, заведующий сектором архитектуры и строительства, район им. Г. Мусрепова:

— В этом году мы этот дом закончим в августе. Из бюджета было выделено более 600 млн тенге на строительство данного дома. Площадь составляет 4204 кв м. Однокомнатных — 17, 19 — двухкомнатных и 14 у нас трехкомнатных квартир. Инженерные сети, коммуникации к данному дому полностью подведены. Ведется благоустройство: брусчатка, асфальтирование и т д.

В этом году здесь планируют начать строительство еще одного 50-ти квартирного жилого дома.