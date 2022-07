Qyzyljar MUSIC-FEST: день джазовой музыки

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

На следующий день — 2 июля петропавловцев и гостей города порадовали джазовой музыкой. На сцене главной площади артисты представили от лёгкой эстрады до сложнейших композиций. Десятки номеров, наполненные ритмами, мелодичными линиями и живым дыханием музыки. Первыми на сцену вышли артисты военного оркестра Академии Национальной гвардии страны. Свыше 20-ти композиций прозвучали от коллектива областной филармонии имени Ақана Сері. После на сцену вышли исполнители эстрадно-симфонического оркестра. В завершение музыкального вечера творческие коллективы выступили с популярными произведениями 70-80 годов. Напомним, концерты проводят накануне Дня столицы и Дня города в рамках фестиваля Qyzyljar MUSIC-FEST. Продлится он ещё 4 дня.