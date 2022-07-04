Новости МТРК 04.07.2022

Новости МТРК

20:40 4 Июля 2022

Читайте также

Полицию будущего слепили из пластилина североказахстанские дети
С начала года полицейские возбудили 29 уголовных дел в отношении нетрезвых водителей
Зачем в СКО переименовывают сёла?
Боялась, что не возьмут на работу: история девушки с инвалидностью II-группы
243 млн тенге — сумма неуплаченных налогов за транспорт в г.Петропавловске
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле
«Куда пошли миллионы?» : жители Кызыласкерского сельского округа рассказали о проблемах акиму СКО
Акция «Стоп ДТП!»
Закрытие сезона детского лагеря «АНК-kids»
170 обращений с нарушением прав потребителей в СКО
Программа «Говорят эксперты» Жунусова 06.06.2022
В Петропавловске зарегистрировано три факта интернет-мошенничества при оформлении туристических путевок