62 незарегистрированных ружья изъяли полицейские с начала года

Новости МТРК

18:18 1 Июля 2022

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Незарегистрированное гладкоствольное ружье 16 калибра изъяли полицейские у 38-летнего жителя села Высокого Каратальского сельского округа Айыртауского района. По словам мужчины, он нашел опасный предмет в погребе у родственников. Оружие направили на экспертизу, после изучения стражи порядка примут соответствующие меры. Всего в области с начала года изъяли 62 единицы незаконно хранящегося оружия, за нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования и перевозки ружья полицейские составили свыше 400 протоколов.


Жанель Бисенбаева

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