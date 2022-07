62 незарегистрированных ружья изъяли полицейские с начала года

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Незарегистрированное гладкоствольное ружье 16 калибра изъяли полицейские у 38-летнего жителя села Высокого Каратальского сельского округа Айыртауского района. По словам мужчины, он нашел опасный предмет в погребе у родственников. Оружие направили на экспертизу, после изучения стражи порядка примут соответствующие меры. Всего в области с начала года изъяли 62 единицы незаконно хранящегося оружия, за нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования и перевозки ружья полицейские составили свыше 400 протоколов.