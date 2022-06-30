Назад в прошлое: что хранит в себе здание историко-краеведческого музея?

ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент:

— Самая длинная пешеходная улица в мире, по мнению общественников, — Конституция Казахстана. Её протяжённость — 2 км. Вдоль неё расположено много различных зданий, история которых уходит далеко в столетия. Вот, например, позади меня находится известный всем историко-краеведческий музей. В прошлом — дома купцов братьев Стреловых и Аркеля.

Сложен из обожженного кирпича с крышей, покрытой кровельным железом, и фасадом, украшенным декоративными элементами кирпичной кладки. Такие здания строили на века. Большой вклад в возведение этой усадьбы внесла мама братьев Стреловых — Мавра Филипповна. Заниматься торговлей она начала задолго до рождения сыновей. После смерти супруга дети стали главными партнёрами большого совместного дела.



МЕРУЕРТ ТИЛЕКОВА, экскурсовод областного историко-краеведческого музея:

— Также шла у них торговля хорошо. Они были узнаваемые. Занимались они также и благотворительностью, общественной деятельностью. На прилавках в магазине Стреловых были и аптечные товары, канцелярские товары, вещи за уходом за больными, свечи, мануфактура и фарфоровая посуда.

ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент:

— Вот именно на этом месте находился магазин семьи Стреловых. Продавали они здесь мануфактуру, строительные, аптечные и парфюмерные товары.

Сегодня- это зал Первого Президента. В соседнем здании жили сами братья со своими семьями. Их счастливую жизнь оборвали революционные события 17-ого года прошлого столетия. Информации по этому поводу мало, но известно, что в конце гражданской войны братьев мобилизовали в армию Колчака.



МЕРУЕРТ ТИЛЕКОВА, экскурсовод областного историко-краеведческого музея:

— В конце 20-ых годов они были расстреляны. Так как они якобы пытались поднять восстание против советской власти. О потомках братьев Стреловых сохранилось очень мало сведений. Они переехали за пределы Петропавловска и были вынуждены работать до конца своих дней, и пережили не самые лучшие времена своей жизни.

Музеем усадебный комплекс стал в 1924 году. Снаружи облик зданий практически не изменился. Та же кирпичная кладка, большие деревянные окна и лоджии на втором этаже. Единственное — появилось ещё одна постройка, она считается современной. Её возвели для того, чтобы объединить усадебные комплексы Стрелова и дом коммерсанта Аркеля. О нём, кстати, тоже практически ничего неизвестно.