170 обращений с нарушением прав потребителей в СКО

Количество обращений в областной департамент по защите прав потребителей с каждым годом растет, об этом рассказали на брифинге на площадке региональной службы коммуникаций. За 5 месяцев 2021 года в ведомство поступило 125 обращений, 5,6 % из них касаются сферы интернет-торговли.

ЛЯЗЬМ МИЯШЕВА, руководитель департамента Комитета по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции РК:

— В департамент в этом году у нас поступило 170 обращений, из них 31,8% касаются вопросов нарушения прав потребителей в сфере электронной торговли.

Права потребителей часто ущемляются на интернет-ресурсах, утверждают в ведомстве. Чаще всего обращаются жители с проблемами несоответствия товара с описанием на сайте и с отказом в возврате товара.

ЛЯЗЬМ МИЯШЕВА, руководитель департамента Комитета по защите прав потребителей министерства торговли и интеграции РК:

— При продаже товара по образцам или описанию, а также реализации товара в электронной торговле продавец обязан передать потребителю товар, который должен соответствовать данному образцу или описанию. Обязательно должна быть предоставлена информация на интернет-ресурсе о контактных данных продавца. Именно о контактах, куда можно обратиться со своей претензией.

В случае с ущемлением прав потребителей следует обратиться по номеру 53 42 32, через Telegram-bot @kzpp_bot, единую информационную систему «e-tutynushy», информационную систему «е-otinish» e-Gov.kz. Также письменные обращения принимаются по адресу: ул. Парковая 57-В, кабинет 309. При этом к обращению потребителя должны быть приложены документы, подтверждающие обстоятельства. Т.е. фото, аудио-, видеофиксацию товаров или услуг, действий продавца, подтверждающие нарушение прав и законных интересов потребителя.