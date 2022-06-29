Полицейские Петропавловска проверяют таксистов

Новости МТРК

16:24 29 Июня 2022

 

В зоне особого внимания — нелегальные таксисты. Пользование их услугами может быть небезопасно, говорят стражи порядка. Потому полицейские проводят рейды по соблюдению законодательства перевозчиками пассажиров.

Во время рейда по городу стражи порядка остановили автомашину марки «Toyota». За рулём находился 54-летний мужчина.

ЛЮФТ:

— Молодой человек, Вы в качестве кого едете? Пассажир? Такси вызвали? Такси же вызвали… Запись с видеожетона по таксистам.

Нелегальные таксисты не проходят необходимых проверок, не заключают договор страхования, а значит, не несут никакой ответственности за своих пассажиров, говорят полицейские.

Азамат Жамуков, старший инспектор по особым поручениям управления МПС ДП СКО:

— В ходе проверки документов было установлено, что у водителя отсутствует регистрация в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя, в связи с чем в отношении данного водителя составлен административный протокол по ст. 463 КРКоАП, направлен в суд для принятия соответствующего решения. 

Подобные рейды проводятся регулярно. Проверяют и легальных работников такси. У них должны быть страховые полисы на пассажиров, талон о прохождении техосмотра и другие необходимые документы. Также полицейские напоминают, использовать в качестве такси автомобили, которые зарегистрированы в иностранных государствах, запрещено. Стражи порядка просят всех автолюбителей строго соблюдать требования законодательства.


Жанель Бисенбаева

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