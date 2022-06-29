В травматологическом отделении МДОБ заняты практически все койки

Травмы черепа, позвоночника, переломы верхних и нижних конечностей. Это далеко не все причины, из-за которых попадают в отделение травмпункта многопрофильной детской областной больницы. 9-месячный Илья на больничной койке оказался месяц назад. Мальчик 31 мая, его мама Валентина Рудковская никогда не забудет эту дату, получил ожог левой руки. Малыш опрокинул на себя чайник с кипятком. Термическая травма требовала немедленной пересадки кожи. Операцию провели, теперь Валентина считает дни до скорейшего восстановления, а потом уже и выписки. Говорит, впредь таких ошибок постарается не совершать.



ВАЛЕНТИНА РУДКОВСКАЯ, жительница Тайыншинского района:

— У меня уже 4 глаза будет за ребёнком. Это будет для меня уроком. Я буду осторожнее. 02.39 Кушает хорошо, играется, бывают перепады настроения, обычно после перевязок. Он их не переносит. А так он уже нормально себя чувствует.

В отделении лечится ещё один малыш, который перенёс пересадку кожи. Всего в детской областной больнице с термическими травмами в палатах лежат 6 детей. Не менее сложно лечить ребят с переломами костей. Их на операционном столе врачи буквально собирают по частям. Несчастных случаев в регионе меньше не становится, отмечают медработники. Особенно неутешительна статистика во время летних каникул. Этот период врачи называют «горячей» порой.



АСЫЛХАН ЖАГИПАРОВ, заведующий отделением многопрофильной детской областной больницы:

— В последние годы количество детей с травматизмом очень выросло. Если в 2021 за 6 месяцев обратились в травмпункт 4438 человек, то сегодня 4680, на 240 человек больше. Соответственно, госпитализации тоже стало больше.

Статистика маленьких пациентов, дождавшихся выписки, тоже есть. С начала года их 140. Однако, свободными больничные койки надолго не остаются. Сейчас в травматологическом отделении лечатся 35 детей.



НУРЛАН АЙМАНОВ, директор многопрофильной детской областной больницы:

— В целом отделении травмотологии на 40 коек. Оно практически всегда заполненное. Ежедневно сюда поступают от 20 до 60 обращений. В реанимации у нас как минимум в неделю лежит 1-2 ребёнка в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Но, я думаю, это достаточные цифры, чтобы придать значение травматизму.

В крайне тяжёлом состоянии сейчас двое — 16-летняя девочка и 5-ти летний мальчик. Последний серьёзную травму получил в результате ДТП. Всего с начала года из-за аварий пострадали 12 детей.