Североказахстанские пловцы вошли в тройку лучших на чемпионате РК по плаванию, пропустив вперед команды из Нур-Султана и Алматы. Соревнования проходили с 21 по 25 июня в Таразе. От Северо-Казахстанской области отправились 18 спортсменов в возрасте 14-15 лет.

Максим Завгородний, старший тренер:

— Наша команда выступила под конец сезона достойно. Мы заняли 3 общекомандное место. 0.51На соревнованиях выполнили норматив кандидата в мастера спорта Рогожникова Милана, Беспалова Мария, и самый младший участник нашей команды Лукьянчикова Яна выполнила норматив мастера спорта. Ребята выезжали на сбор в Киргизию, 1.20подготавливались на месте в бассейне СКУ.

19 команд со всех областей и спортсмены Киргизии. 310 пловцов боролись за звания лучших. Наша сборная привезла 10 медалей различного достоинства: 3 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовые. Два золота и серебро в индивидуальных видах взял Егор Василенко. Плаванием занимается с 4 лет. В свои 15 уже вошёл в сборную Казахстана.

Егор Василенко, участник чемпионата РК по плаванию:

— Конечно же, помогает тренер, который всегда тебя поддерживает, помогает в подготовке к соревнованию — это самое важное. Ну и психологический фактор — нужно настраиваться и думать, что ты дальше будешь делать на дистанции. Достижения до этого были весной. Я занял 2 место на чемпионате Казахстана среди всех возрастов.

Ангелина Марченко на плавание пошла в 8 лет. 6 лет упорных тренировок дали свои результаты. С этого чемпионата она привезла две серебряных медали с личного плавания.

Ангелина Марченко, участница чемпионата РК по плаванию:

— Занять призовые места и добиться успехов в плавании мне помогли успехи на тренировках, физические нагрузки, настрой перед стартом. Я хочу дальше заниматься этим видом спорта, мне очень нравится. Очень полезно для здоровья и физическая форма в норме всегда.

Ранее команда стабильно находилась в пятерке лучших, сейчас североказахстанские пловцы поднялись на 3 место. Далее у них пройдут сборы в Зеренде для подготовки на республиканский кубок по плаванию, который пройдет в октябре.