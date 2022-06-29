Премьер-министр А. Смаилов поручил усилить защиту банковских данных

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied На заседании правительства Премьер-министр Алихан Смаилов акцентировал внимание на вопросах безопасности и защиты данных.

За год почти в 2 раза увеличено количество оказываемых государственных услуг. Глава кабмина подчеркнул, что необходимо постоянно повышать уровень их сервиса и ориентировать работу именно на получателей. В стране, как отметил председатель правительства, активно развиваются электронные банковские услуги. В банковских приложениях для удобства граждан внедряются сервисы госуслуг. Используются современные способы защиты, биометрия. В целом, как подчеркнул глава правительства, необходимо активизировать работу по развитию отечественной IТ-отрасли, разработке казахстанских электронных продуктов и расширять сферу их применения. Алихан Смаилов поручил усилить защиту банковских данных.



Анастасия Кузнецова