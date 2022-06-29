Целебное озеро Минкесер

Озеро Минкесер включили в список сакральных мест Казахстана. Когда стало известно о лечебных возможностях водоёма, сюда хлынули туристы со всей страны. Рекорд прошлого года — 2 тысячи отдыхающих за день.

— Озеро, которое может избавить от болезней и недугов. Вода в Минкесере схожа по составу с Мёртвым морем, известного своими целебными свойствами. Ещё один большой плюс этого озера — оно неглубокое, что отлично подходит для отдыха с детьми. И вода здесь равномерно быстро прогревается. Даже в такую ветреную погоду вода очень тёплая.

Приезжали и учёные, изучали состав воды Минкесера. Выяснилось, что она улучшает состояние кожи, а грязи на дне озера обладают целебными свойствами. В этом Сауле Бисембина убеждается 4-ый год. Говорит, после купания в озере кожа выглядит моложе и чувствуешь себя лучше.

САУЛЕ БИСЕМБИНА, жительница с. Архангельского, Кызылжарский район:

— Приехали отдыхать с детьми, внуками. Мы уже несколько лет приезжаем сюда. Очень нравится. Всё сделано хорошо. Здесь можно и под зонтиком посидеть, полежать на песке, помыться после купания. Здесь и баня есть.

А для детей — детская площадка. Всё это установило за свой счёт КТ «Мамбетов и К». Хозяйство взяло пляж в аренду и занимается его благоустройством.

ОЙРАТ НУРМАГАНБЕТ, главный экономист КТ «Мамбетов и К», Мамлютский район:

— 3-й год мы облагораживаем пляж. Установили душевые кабины, туалеты, мусорки отдельно для пластика и бытового мусора. У нас имеется футбольная и волейбольная площадки. Также установили юрты для тех, кто желает остаться с ночевой.

Стандартная юрта обойдётся в 10 тысяч тенге за сутки. Для большой компании — большой шанырак. Он стоит 20 тысяч тенге. Также в аренду предоставляют мангальные зоны. А въезд на озеро стоит 1,5 тысячи тенге с автомобиля. Эти деньги, по словам арендаторов, идут на уборку берега и дальнейшее благоустройство пляжа.