Жители Соколовки просят построить в их селе капитальный мост

Каждый год с приходом тепла жители сёл Соколовки и Большой Малышки ждут, когда сообщение между их населёнными пунктами восстановят. Сельчан соединяет вот этот мост. В период паводка конструкцию убирают, а летом возвращают на законное место, чтобы аграрии могли быстрее добираться до полей. Кроме того, пекарня в Большой Малышке снабжает хлебом жителей Соколовки.

ТАТЬЯНА ИНЯКОВА, жительница с.Соколовки, Кызылжарский район:

— В июле редко, когда ставят. В основном в августе, у меня у сына 10 день рождения, числа 15 августа его ставят. И это каждый год. Либо они ставят баржу и не ставят края, и он так может стоять еще месяц. Люди прыгают, как обезьяны по этому мосту, потому что надо всем пройти. 5 лет назад было в школе собрание, собирал нас акимат и представитель из Бесколя. Говорили о покупке баржи за 9 млн на Московском военном заводе, что ее не могут переправить нам через реку, потому что стоят дамбы. Сказали, что распилят и привезут.

Жители Соколовки задаются вопросом, куда пошли 9 млн и почему баржу так и не привезли. Заместитель акима Кызылжарского района в ответ только разводит руками. Куандык Шакубаев заверил сельчан, что мост вернется на в начале июля и объяснил, почему раньше его поставить не получится.

КУАНДЫК ШАКУБАЕВ, заместитель акима Кызылжарского района:

— Мы сейчас будем смотреть, в каком месте есть течь. Нижняя часть находится под водой, нам необходимо еще раз обследовать, и по мере выкачивания воды, на сегодня три мотопомпы работают, будем поднимать мост. Каждый населенный пункт, будь это Соколовка, Большая Малышка, Долматово, они имеют свои сообщения. Здесь просто немного покороче.

О строительстве капитального моста, по словам Куандыка Шакубаева, пока речь не идет. Но, к мнению сельчан заместитель акима Кызылжарского района обещал прислушаться. В то время, когда мост отсутствует, жители Соколовки, у которых нет личного транспорта, добираются до Большой Малышки на автобусе с тремя пересадками. Такие путешествия не только долгие, но и не бюджетные, говорят сельчане. Интересно то, что мост, который сейчас старательно пытаются поднять, но из-за течи это плохо получается, ремонтировали два года назад.



ЖАНАТ САДВОКАСОВ, аким Кызылжарского района:

— Заменили днище, боковины, проходную часть. Укрепили берега. Соединили два берега между селом Соколовкой и Большой Малышкой. Около 30 млн затратили.

Сумма немаленькая. И судя по тому, в каком мост состоянии сейчас, дорогого ремонта хватило ненадолго. Кроме капитального моста жители Соколовки мечтают о том, чтобы в их домах была вода. А пока её дают сельчанам по часам.