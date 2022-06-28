Североказахстанский бык стал лучшим в стране

Выставка сельскохозяйственных животных «LEPSI 2022» прошла в Алматы. На конкурс приехали ведущие заводчики Казахстана, привезли своих лучших быков. Выбирали самого достойного в двух возрастных категориях: от года до полутора и от 18 месяцев до 2 лет. В обеих номинациях среди породы ангус победили быки КТ «Мамбетов и К» из Мамлютского района.

А этот красавец победителем стал дважды. Сначала среди ангусов, а после стал лучшим среди всех пород КРС. Долгое время ни один бык не мог победить казахскую белоголовую. Традицию нарушил североказахстанский бык по кличке Барон.

ОЙРАТ НУРМАГАНБЕТ, главный экономист КТ «Мамбетов и К», Мамлютский район:

— Вес при рождении составлял 26 кг. В годовалом возрасте — 452 кг. На данный момент ему 17 месяцев. Он весит примерно 640 кг. У этой породы очень хороший выход мяса — до 63%. Они рентабельные, хорошо окупаются.

Но этих элитных бычков в хозяйстве «Мамбетов и К» на мясо не пускают. Они нужны для продолжения потомства. Такого же безупречного. Барона на выставке назвали идеальным. Его внешний вид от состояния шерсти до копыт, родословную, анализы, даже характер оценили — спокойный и непугливый. В мире быков — это признаки «аристократов». Корни Барона уходят к предкам в США, в его родословной быки, которые признавались одними из лучших в мире. И такое безупречное прошлое и настоящее в хозяйстве почти у всех бычков.

АРМАН ДАУЛЕТОВ, главный технолог КТ «Мамбетов и К», Мамлютский район:

— Это всё-таки селекционная работа. Подбор и семени, и быка, и самой коровы. Мы не выращиваем ангусов на мясо. Мы выращиваем для таких заводчиков как мы, чтобы они приезжали и покупали этих быков для того, чтобы улучшать своё стадо.

Цена одного бычка — от 800 тысяч до миллиона. Североказахстанского красавца Барона уже на выставке купить хотели. Предлагали больше миллиона. Кстати, абсолютный чемпион принёс хозяйству не только почётный титул, но и автомобиль.