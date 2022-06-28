26 июня — Международный день борьбы с наркоманией

К Международному дню борьбы с наркоманией стражи порядка проводили месячник, посвященный этой проблеме. П о итогу полицейские устроили концерт для жителей города. Воспитанники спортивной школы провели мастер-класс по каратэ. Порадовало зрителей и выступление полицейских-кинологов и их четвероногих напарников. Стражи порядка показали приёмы дрессуры. Потом на глазах публики служебная собака безошибочно нашла спрятанный имитатор запаха наркотика. Юные зрители с удовольствием фотографировались с «четвероногими полицейскими».

За упорную работу волонтёров, общественников, блогеров наградили благодарственными письмами. В рамках борьбы с проблемой наркомании провели много мероприятий: кинопоказы, дни открытых дверей, экскурсии в кинологический центр. 25 июня организовали автопробег. 15 автомобилей проехали по улицам Петропавловска с тематическими флагами.

СЕРГЕЙ КИВАЛОВ, участник автопробега:

— Привлёк меня молодёжный центр, руководитель молодёжного центра, пригласили посетить данное мероприятие, поучаствовать, привлечь молодёжь к отказу от наркомании.

В тот же день полицейские провели рабочую встречу с киберволонтёрами. Рассмотрели проблемы современной наркоторговли. Сегодня дилеры занимаются сбытом наркотиков дистанционно, заманивают молодёжь обещаниями лёгкого заработка. Все чаще наркотики продают онлайн.

ИВАН ТЕРЗИДИ, заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Определен ряд направлений, создан чат Вацап. Надеемся, что при помощи киберволонтёров работа с наркопреступностью пойдёт только в лучшую сторону.

Внести лепту может каждый. Отговорить друга от попытки попробовать наркотик, закрасить наркорекламу на стене, сообщить в полицию о подозрительных людях или интернет-ресурсах — любой из этих шагов становится вкладом в общее дело, в будущее без наркотиков.