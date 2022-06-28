243 млн тенге — сумма неуплаченных налогов за транспорт в г.Петропавловске

Новости МТРК

17:37 28 Июня 2022

Почти 5 тысяч жителей Петропавловска не оплатили своевременно налоги на транспортные средства. Сумма неуплаченного долга составила порядка 243 млн тенге. Выявляют должников во время рейда. Налоговики вместе с полицейскими патрулируют дороги и проверяют владельцев транспортных средств.

ЛЮФТ: 
Так, в ходе рейда обнаружили автомобиль марки «Toyota Land Cruiser». Его владелец год не оплачивал транспортный налог. В итоге сумма задолженности составила — 344 тысячи тенге и 12 тысяч пеня.

ГУЛЬНАРА КУЗЕМБАЕВА, частный судебный исполнитель:

— Автомобиль будет помещен на штрафстоянку до разрешения вопроса должником. Неделю назад был передан исполнительный документ. Был возбужден 10 июня 2022 года. После чего были приняты такие радикальные меры к должникам.


Оплатить налог владелец автомобиля обещает в течение недели.

Такие рейды в ведомстве проводят ежегодно. По словам сотрудников управления госдоходов, должники из года в год все те же.

АЙБЕК ЖАМБЕТОВ, главный специалист управления государственных доходов по г.Петропавловску:
 — С 27 июня начались рейдовые мероприятия совместно с палатой частных судебных предпринимателей, МПС по транспортным средствам, которые имеют задолженность свыше 30 тысяч тенге. В случае неуплаты налога нами совместно с ЧСИ данные машины будут выдворяться на штрафстоянки до полного погашения налоговой задолженности.

Узнать свою задолженность можно на официальном сайте управления госдоходов — kgd.gov.kz, в приложении E-SalykAzamat и по номеру телефона 46-60-29. Опалтить налог можно в мобильном приложении любого банка.


Диана Салихова

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