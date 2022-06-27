В СКО дали старт туристическому сезону

Её преимущество — здесь ещё сохранилась чистая природа, «не уставшая» от потока туристов. Кристально чистые озёра в окружении гор и холмов, сосновый бор и песчаные берега. Ежегодно живописную местность посещают тысячи туристов из других регионов и стран. Для них здесь ежегодно улучшают инфраструктуру и открывают новые турбазы и зоны отдыха.

ДАУРЕН АБАЕВ, министр культуры и спорта РК:

— Если инвестор готов построить базу отдыха, то государство готово вернуть до 10% от стоимости. Это, я думаю, серьёзный стимул. Плюс мы запустили программу «Kids go free». Родители, если хотят приехать сюда со своими детьми, авиаперелёт мы полностью оплачиваем. И таких проектов у нас 5-6. Сейчас будем встречаться с турсообществом. Если у них есть дополнительные предложения, мы готовы их рассмотреть и поддержать.

Среди тех, чей проект решили поддержать, Дамир Баимбетов. Предприниматель хочет открыть передвижную гостиницу. Планирует, что в автопарке будет 10 домов на колёсах. В них можно с комфортом переночевать, а ещё исследовать на нём живописную местность курортной зоны.

ДАМИР БАИМБЕТОВ, предприниматель:

— Мы не просим никаких субсидий, мы хотим сделать за свои средства. Нам нужна только земля на первой береговой линии, самое главное. Должна быть панорама. Человек должен приехать, и в автодоме видеть наши красоты. А не прятать где-то в лесу.

Стандартный четырёхколёсный домик стоит до 50 тысяч тенге за сутки.

Сейчас в Шалкар-Имантауской курортной зоне насчитывается 44 объекта отдыха. Большая часть может принимать туристов не только летом, но и зимой. К слову, за последние 3 года здесь стало вдвое больше отдыхающих. В 2022-ом здесь откроют и расширят 12 зон отдыха.

АМАНБЕК МАХМЕТОВ, руководитель отдела туризма Айыртауского района:

— На контроле санаторий «Шалкар су», который долгие годы простаивал. Туда вошли новые инвесторы, которые вкладывают более млрд тенге инвестиций. Там работает 12 человек. Конечно, это мало. Мы ожидали, что этот объект должен был открыться в конце 2022 года. Но планы сдвинулись.

Теперь открытие санатория планируют на следующий год. «Шалкар су» сможет вместить 120 отдыхающих. Всего Шалкар-Имантауская курортная зона привлекла в этом году более 2 млрд тенге инвестиций.

Церемония открытия туристического сезона прошла в зоне отдыха «Турпан». Под открытым небом для местных жителей и туристов выступали лучшие творческие коллективы области.

А на берегу озера в это время развернулась выставка ремесленников и спортивные состязания. Волейбол, настольный теннис и стрельба из лука. Открытие турсезона прошло на высшем уровне, говорят отдыхающие.

Блиц:

— Здесь нравится, природа хорошая. Чистый воздух. Есть куда сходить, есть что посмотреть.

01.00 Цены приемлемые. Приглашаю туристов отдохнуть, подышать чистым воздухом, полюбоваться просторами СК.

— Люблю путешествовать по всему миру, в том числе по нашей стране. Впервые приехал в СКО, в Шалкар. Честно говоря, мы — астанчане привыкли отдыхать в Боровом, Зеренде. Сюда ехали 6,5 часов, и оно того стоило. Невероятный воздух, атмосфера, вода, люди радушные.

Концерт на берегу озера Шалкар продолжался до 9 вечера. Завершилась развлекательная программам Fire-show.