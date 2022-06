90 летие празднует село Бостандык в Мамлютском районе

YouTube Embed: No video/playlist ID has been supplied

Село Бостандык, название которого переводится как «свобода», празднует свое 90-летие. В минувшее воскресенье в этом населенном пункте был организован грандиозный праздник.

Село Бостандык в Мамлютском районе основано в 1931 году. Это время, когда на страну обрушился голод и политические репрессии. Однако люди не переставали работать и поднимать село «на ноги». Сейчас здесь проживают около 300 человек. К празднику они готовились долго — 2 года. Поработали на славу. Говорят, живут в округе дружно. Потому разделить радость праздника приехали и жители соседних сёл. Гости окунулись в национальный колорит, весело провели время.

Собрались здесь все — от мала до велика. Играют в различные игры или просто общаются, пока в казане готовится вкусный плов. Также подготовили для гостей и небольшую концертную программу. А за шахматными столами развернулась битва умов. Играют и старшее поколение, и младшее. Кто-то предпочел тогызкумалак. Рядом идут споры по поводу «Сака». Эта национальная игра здесь пользуется популярностью.

Представители старшего поколения рассказывают молодежи об истории Бостандыка. Один из тех, кто принимал активное участие в создании и развитии села Кажымурат Насиев. 76-летний ветеран труда прожил здесь 58 лет и самоотверженно работал, чтобы жить в этом населенном пункте было комфортно.

КАЖЫМУРАТ НАСИЕВ, ветеран труда, почетный гражданин Мамлютского района:

— После окончания училища я приехал сюда, в родную деревню. Мы с женой здесь и прожили, работали, растили детей.

Проводят и состязания по борьбе. Юноши показывают свою силу и ловкость. Собрали они возле себя немало зрителей.

А еще сельчанам сделал подарок аким района. Он вручил сертификат на 3 млн тенге. Потратят эти деньги на развитие населенного пункта.

Диана Салихова