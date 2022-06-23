Заместитель акима СКО поздравил государственных служащих

23 июня свой профессиональный праздник отмечают государственные служащие. Причем не только в нашей республике. Торжественная дата появилась 20 лет назад после 57 сессии генеральной ассамблеи ООН. В СК трудятся около 4 тыс государственных служащих. Все чаще в эту сферу приходят молодые люди.

ГАНИ НЫГЫМЕТОВ, заместитель акима СКО:

— В стране третий год подряд проводится отбор молодежи в молодежный кадровый резерв, который предоставляет реальную возможность для воплощения своих знаний. Это социальный лифт для нашей молодежи. Благодаря этому проекту на руководящие должности в государственные органы области прошли 4 резервиста. В прошлом году подали заявки на участие более 300 кандидатов. Государством принимаются меры по повышению мотивации на поступление на государственную службу.

Благодаря программе «С дипломом в село» в этом году из районных бюджетов подъемные пособия получили более 200 специалистов, в том числе начинающие госслужащие. А тем, кто не первый год трудится на благо народа, в праздничный день вручали государственные награды. Заместитель акима области от имени главы государства вручил Шолпан Байкабековой медаль «Шапагат».

ШОЛПАН БАЙКАБЕКОВА, педиатр многопрофильной детской областной больницы:

— Неожиданная награда для меня. Мы всю жизнь работали во благо детей, во благо страны. Большое спасибо за оценку моего труда. Педиатром я работаю уже 22 года начинала с участкового врача Айыртауского района, там два года работала, в районе Шал акына работала педиатром и заведующим профильного отделения 15 лет и неонатологом. В данный момент третий год работаю в детской областной больнице в педиатрическом отделении.

Шолпан — мама четверых детей. Всё свободное время, которого совсем немного, проводит с ними и с супругом. В области на государственной службе трудятся почти 2500 женщин. Каждая из них старается преуспеть в разных сферах жизни.

ОЛЬГА НЕРОБА, руководитель отдела занятости и социальных программ Тайыншинского района:

— Благодарна за поддержку моей семьи и своего коллектива. Благодаря этой поддержке я сегодня нахожусь на этой сцене. Разрешите всех поздравить с профессиональным праздником, пожелать здоровья, благополучия, успехов, честно и достойно служить и трудиться во благо нашего народа и страны.

За достойную службу виновники торжества получали награды от имени главы региона и профильных ведомств. В завершение — концертная программа.

Дарья Пышмынцева