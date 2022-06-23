Творческий вечер, посвящённый 129-летию М.Жумабаева

В арт-центре «Qyzyljar» сегодня царит атмосфера 1905 года. М. Жумабаев -один из ярких представителей казахской литературы 20 века. Ему и посвятили творческий вечер. Здесь представлены архивные документы, письма, фотографии и картины. Есть и новые документы, которые нашли совсем недавно.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Мы поделимся новыми документами, которые были выявлены в рамках полной реабилитации жертв политических репрессий. Эти документы выявлены в национальном архиве РК и специальном архиве КНБ РК, где мы видим переписку М.Жумабаева с А.Бокейхановым. И мы у себя нашли уникальный документ. В декабре 1918 года М.Жумабаев приезжал в Кокшетау и там проводил огромные собрания, где призывал местное население к созданию армии Алаш.

М.Жумабаев был не просто талантливым поэтом и писателем. Он был человеком открытой души. Поднимал общественно — значимые вопросы, помогал своим землякам, участвовал в политической жизни Казахстана.

САУЛЕ МАЛИКОВА, директор Северо-Казахстанского государственного архива:

— Огромная территория Казсхатана пострадала от голода в 1921 г. И об этом в отчете М.Жумабаев призывал государственные учреждения помогать. И, конечно же, местное население, кто мог помочь. По уникальным документам мы видим, что в Петропавловске и Кокшетау он организовал столовые для детей голодающих.

В этом году исполняется 129 лет со дня рождения известного земляка. В его честь сотрудники архива и областного историко-краеведческого музея читают стихи талантливого поэта.

Такие творческие вечера очень важны, считают сотрудники архива. Они позволяют расширить представления о творчестве талантливых казахстанских классиков, их жизни, а также воспитывают любовь к своей стране, людям.

Диана Салихова